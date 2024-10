Zunächst einmal besteht der Strompreis aus den drei Hauptkomponenten "Beschaffung und Vertrieb", "Netzentgelte, Messung und Betrieb" sowie "Steuern, Abgaben und Umlagen". Durch die Erneuerbaren Energien gibt und gab es in allen drei Kategorien Änderungen: 2013 wurde die Offshore-Netzumlage eingeführt. Diese sollte mögliche Entschädigungszahlungen an Betreiber von Offshore-Windparks durch einen verspäteten Anschluss an das Übertragungsnetz an Land oder lang andauernde Unterbrechungen – kurz aufgrund fehlender Infrastruktur – abdecken. Seit 2019 fallen darunter auch die Kosten, die für den Bau und Betrieb von Anbindungsleitungen anfallen, und damit nicht mehr zu den Netzentgelten gehören. Mittlerweile machen sie laut Bundesnetzagentur 1,6 Prozent und damit nur einen kleinen Teil des Strompreises aus.

Einen weitaus größeren Anteil haben mit derzeit durchschnittlich 28 Prozent hingegen die Netzentgelte. Zuletzt waren Sie gestiegen, denn Ende 2023 hatte die Regierung Zuschüsse in Höhe von 5,5 Milliarden Euro gestrichen. Die Netzentgelte sind Gebühren, die von den Netzbetreibern für die Nutzung der Stromnetze erhoben werden – also dafür, dass Energie durchgeleitet und verteilt wird. Die Kosten seien dabei nicht komplett auf die erneuerbaren Energien zurückzuführen, so Thomas Basler, Professor für Leistungselektronik an der TU Chemnitz: "Unabhängig von diesen erneuerbaren Energien, wo wir jetzt in letzter Zeit wieder sehr viel Gas geben, hätte unser Netz so oder so einen erheblichen Investitionsbedarf, weil das massiv zurückgefahren wurde in den letzten Jahren" – etwa bei Transformatoren. Selbst nur mit Atomkraftwerken wäre ein Ausbau allein wegen der massiven Elektrifizierung nötig, so der Forscher.