06. Januar 2025, 16:24 Uhr

Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im Dezember den dritten Monat in Folge gestiegen. Dem Statistischen Bundesamt zufolge gab es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Anstieg im Schnitt um 2,6 Prozent. Teurer wurden vor allem Nahrungsmittel und Dienstleistungen. Günstiger waren Tanken und Heizen. Insgesamt fiel die Inflation für 2024 deutlich moderater aus als in den drei Jahren zuvor.