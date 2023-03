Das Leibniz Institut für Wirtschaftforschung in Halle äußert erneut Zweifel an den Plänen der Intel-Ansiedlung in Magdeburg. Es würden Arbeitskräfte und Infrastruktur fehlen, die staatlichen Subventionen seien zu hoch. Der frühere Oberbürgermeister und derzeitige Intel-Berater von Magdeburg, Lutz Trümper (SPD), weist die Vorwürfe als "absurd" und "unwissenschaftlich" zurück. Auch aus den Reihen der CDU wurde Kritik an den Äußerungen der Wissenschaftler laut.