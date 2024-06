So argumentiert Dennis Helmich, Co-Vorsitzender der Grünen in Sachsen-Anhalt: "Zunächst einmal ist es natürlich überraschend, wenn man so ein wesentliches Datum, was ja auch Teil unserer politischen Arbeit ist, jetzt in einem Prozess verändert. Aber wenn man sich die Verabredungen dieses Eckpunktepapieres anguckt, dann hat sich für uns vieles wieder aufgelöst. Als Beispiel nenne ich einmal die Verwendung der Kohlefördermittel: Da ist ja sehr viel Geld nicht verausgabt worden, das man jetzt konkret mit der Möglichkeit verknüpft, Wirtschaftsansiedlungen vor Ort an den Start zu bringen. Das ist für uns ein sehr sehr positiver Effekt."