Elektro-Mobilität Warum es so wenig E-Ladesäulen gibt und wie sich das 2025 ändern könnte

27. November 2024, 05:00 Uhr

MDR AKTUELL-Hörer Berndt Hackert aus Chemnitz fragt, wieso es so wenige Ladestationen zum Beispiel auf Parkplätzen von Firmen, Hotels, Theatern, Kinos oder großen Einkaufszentren gibt. "Warum ist auf diesem Gebiet nur wenig bis gar nichts geschehen?" Ein Sprecher der Dehoga Sachsen sagt, dass Ladesäulen bisher zu hohe Kosten und zu viele Auflagen für Unternehmen nach sich zögen. Ab 2025 tritt allerdings ein Gesetz in Kraft, dass Firmen in die Pflicht nimmt.