LNG ("Liquified Natural Gas") Unter dem Eindruck der Energiekrise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine treibt die Bundesregierung den Aufbau einer eigenen Importstruktur für Flüssigerdgas (LNG) energisch voran. So sollen ausbleibende Gaslieferungen aus Russland ersetzt werden.



LNG ist Gas, das durch Herunterkühlen auf minus 162 Grad Celsius in einen flüssigen Zustand versetzt wird. Das Gas ist dann deutlich verdichtet und kann in großen Mengen in Spezialschiffen transportiert werden. Am Zielort wird es wieder in den gasförmigen Zustand versetzt, dann kann es in Pipelines eingespeist werden.



Bislang kommt das LNG für Deutschland vor allem aus den USA. In kürzester Zeit wurden dafür mehrere Importterminals gebaut – an der Nordsee, aber auch in Vorpommern. Drei Terminals sind bereits in Betrieb: in Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Lubmin. Weitere sind in Planung, etwa an den Standorten Rügen und Stade.