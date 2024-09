Im Ländervergleich waren Ende vergangenen Jahres private Haushalte in Mecklenburg-Vorpommern am häufigsten auf Wohngeld angewiesen: In dem nordöstlichen Bundesland bezog mehr als jeder 20. Haushalt (5,5 Prozent) Wohngeld. In den ostdeutschen Ländern Sachsen (4,5 Prozent), Sachsen-Anhalt (4,1 Prozent), Thüringen (4,0 Prozent) und Brandenburg (3,6 Prozent) lag der Anteil der Wohngeld-Haushalte ebenfalls über dem Bundesschnitt. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen erhielten 2023 mit 3,4 Prozent ebenfalls vergleichsweise viele Haushalte Wohngeld.

Von den Stadtstaaten lag Bremen mit 3,3 Prozent Empfänger-Haushalten über dem Bundesschnitt, Hamburg (2,7 Prozent) und Berlin (2,6 Prozent) knapp darunter. Einen hohen Anteil hatten zudem Niedersachsen und Schleswig-Holstein (jeweils 3,1 Prozent). Unterdurchschnittlich wenige Empfänger-Haushalte gab es der Statistik zufolge im Saarland (2,6 Prozent), in Hessen (2,4 Prozent), in Rheinland-Pfalz (2,3 Prozent) und in Baden-Württemberg (2,0 Prozent). In Bayern war der Anteil mit 1,6 Prozent bundesweit am geringsten.