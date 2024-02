Die Komplexität der Wohngeldbeantragung mag zwar unter einer schicken Oberfläche etwas versteckt sein, aber die einzelnen Felder können trotzdem Fragen aufwerfen. Was genau ist die Bruttokaltmiete? Was zählt alles zum Einkommen? Wie viele Haushaltsmitglieder zählen tatsächlich mit? - und deren Erwerbstätigkeit spielt ja auch eine Rolle.

Im "reichen" Süden Deutschlands, wo die Mieten besonders hoch sind, gibt es auch hohe Wohngeldstufen, München beispielsweise mit Stufe 7. Dort gibt es also auch mehr Geld als Entlastung. Das bedeutet, dass dort die Haushaltseinkommen gar nicht so niedrig sein müssten, um Wohngeld zu bekommen, sagt Elisabeth Kaiser. Sie verweist auf die Wohngeldstufe 1 in ihrer Heimatstadt Gera.

Das Beispiel zeigt, dass das Wohngeld auch ein Instrument ist, um die unterschiedlichen Wohnpreise in den verschiedenen Regionen auszugleichen. Dass da am Ende in München vielleicht jemand mehr Wohngeld bekommt als jemand in Gera, trotz des höheren Einkommens in Bayern, ist nur auf den ersten Blick ungerecht. Beim genaueren Hinsehen ist es nachvollziehbar. Doch das macht den Wohngeldrechner selbst nicht einfacher.