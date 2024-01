Der Dehoga-Chef aus Naumburg betreibt selbst ein Gasthaus und sieht, wie die Mehrweg-Idee im Alltag an Grenzen kommt. Es gebe allerdings Unterschiede. "Bei Getränken ist das ein bisschen was anderes. Gerade bei Kaffee. Da sieht man vermehrt, dass der To-Go-Becher genommen wird, weil das ein Ritual ist, jeden früh diesen Prozess abzuspulen. Das ist bei Speisen deutlich anders, da ist es deutlich spontaner."

Und so gehen weiterhin vor allem Einwegverpackungen über den Ladentisch. Das sind Becher, Teller, Boxen, Dosen oder Pizzakartons. Der Anteil von Mehrwegverpackungen lässt sich auch ein Jahr nach Einführung der Mehrwegpflicht in der Gastronomie kaum messen.

Nach Berechnungen der Umweltschutzorganisation WWF liegt er im niedrigen einstelligen Bereich. Die Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe, Barbara Metz, sieht deshalb den Staat in der Pflicht: "Man muss es richtig umsetzen. An erster Stelle stehen die Kontrollen. An zweiter Stelle muss es so sein, dass es einen finanziellen Anreiz gibt. Was wir wollen ist, dass die klimaschädlichen Einwegverpackungen teurer sind als das Pendant im Mehrweg. Dann habe ich auch einen Hebel, dass Menschen das nachfragen."