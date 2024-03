Laut Marian Kogler, der in Halle die Sicherheit von IT-Systemen testet, hat der Angreifer dann Zugangsdaten genutzt, die in den gestohlenen E-Mails enthalten waren. "Da ist natürlich die Frage, warum da Zugangsdaten hin und her geschickt werden? Und warum ist Microsoft nicht in der Lage, herauszufinden, welche Zugangsdaten möglicherweise kompromittiert sind, dass man da entsprechend gegensteuern kann?"

Dem IT-Sicherheitsunternehmen Trend Micro zufolge läuft der Angriff weiterhin. Trend Micro zählt zu den fünf weltweit führenden Unternehmen der Cybersecurity-Branche und schreibt auf Anfrage von MDR AKTUELL: "Nach neuesten Informationen war der Angreifer in der Lage, den Quellcode zu exfiltrieren. Wenn dies stimmt, könnte dies in der Zukunft eine Reihe von Problemen mit sich bringen. Der Angreifer wäre in der Lage, neue Schwachstellen zu identifizieren. Microsoft könnte diese Fehler im Code möglicherweise erst dann finden, wenn die Angriffe in freier Wildbahn entdeckt werden. Die Angreifer scheinen in der Lage zu sein, ihre Präsenz in Microsofts Netzwerk fortzusetzen."