Chemieindustrie in Ostdeutschland Ostdeutsche Chemie in Not: Verband fordert schnelle Hilfen vom Staat

16. Dezember 2024, 05:00 Uhr

Ostdeutschlands Chemieindustrie steckt in der Krise. In Leuna werden Stellen abgebaut. In Schkopau stehen ganze Werke von Dow Chemical auf dem Prüfstand. Und in Bitterfeld-Wolfen ist die Stimmung auch nicht gut. Der Grund sind die im internationalen Vergleich noch immer hohen Preise für Gas und Strom. Die ostdeutsche Chemie sieht sich teilweise sogar in ihrer Existenz bedroht und bittet die Politik um Hilfe.