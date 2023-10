Laut Bundeskartellamt handelt es sich in Mitteldeutschland um die Märkte in Erfurt in Thüringen sowie in Wernigerode und Hohe Börde in Sachsen-Anhalt. Zudem sind die Märkte in Böblingen, Coesfeld, Ettlingen, Euskirchen, Gosen-Neu Zittau, Hagen, Ingelheim, Karlsruhe, Mühlheim-Kärlich, Salzgitter, Schwentinental und Übach-Palenberg betroffen. In allen Fällen sei die Übernahme "wettbewerblich unproblematisch", erklärte Kartellamtschef Andreas Mundt.