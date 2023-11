Die angeschlagene Supermarktkette Real steht vor dem Aus. Das Unternehmen gibt nach eigenen Angaben 18 Filialen an Wettbewerber ab und will die verbliebenen 45 Märkte bis Ende März 2024 schließen. Auch Märkte in Mitteldeutschland sind von Schließungen betroffen.

In Sachsen werden nach Betreiberangaben die Märkte in Riesa und Heidenau schließen. Für die beiden Standorte hatte sich demnach keine Käufer gefunden. Diese Märkte sollen bis 31. März 2024 ihren Betrieb aufrechterhalten und danach dicht gemacht werden.

In Thüringen trifft es die Real-Märkte in Gotha und Weimar-Süßenborn. Wie das Unternehmen mitteilte, hat sich in Thüringen einzig für den Standort in Erfurt ein Interessent gefunden. Die Filiale solle an die Rewe-Gruppe übergeben werden. Dem müsse allerdings das Kartellamt noch zustimmen.