Textil-Recycling Fast Fashion macht Geschäft von Altkleider-Verwertern kaputt

06. November 2024, 07:34 Uhr

Im Herbst gehen viele ihren Kleiderschrank durch: Welche Klamotten kann man ausrangieren? Diese landen dann im Altkleider-Container. An Obdachlose, Flüchtlinge oder andere Bedürftige geht davon nur ein Bruchteil. Die riesigen Mengen an Altkleidern in Deutschland kaufen professionelle Verwerter auf, sortieren sie und bieten noch Tragbares weltweit als Secondhand-Ware an. Doch das wird immer schwieriger.