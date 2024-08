Arbeitsmarkt Chef der Handwerkskammer Dresden: Fachkräftemangel nach wie vor ein Problem

Tatsächlich n ehmen die Lehrlingszahlen in Ostdeutschland seit 2015 wieder leicht zu. Gab es vor zehn Jahren nur noch 47.000 Lehrlinge im Handwerk, sind es heute wieder 51.000. Die Gründe seien vielschichtig, sagt Gabriele Wydra-Somaggio vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Zum einen habe das Handwerk an Attraktivität gewonnen, die Löhne seien gestiegen.

Der Osten profitiere aber auch von einer Besonderheit in der Bevölkerungsentwicklung. "In Westdeutschland werden die Schulabgängerzahlen immer kleiner, so dass die Zahl der ausbildungsfähigen Jugendlichen weiter schrumpft." Iin Ostdeutschland seien die Schulabgängerzahlen zwischen 2007 und 2013 aufgrund des Nachwende-Geburtenknicks massiv eingebrochen, erholten sich jetzt aber wieder. "Also die steigen jetzt wieder, so dass der potenzielle Bewerberpool wieder steigt in Ostdeutschland."