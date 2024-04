In Deutschland sind im vergangenen Jahr 34 Prozent aller Unternehmen mit Fällen von Wirtschaftskriminalität konfrontiert gewesen – also mehr als jedes dritte Unternehmen. Das sei die höchste Quote seit 2014, heißt es in einer Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Zuerst hatte die "Rheinische Post" darüber berichtet. Der Großteil der Vergehen konnte der Studie zufolge aufgeklärt werden, das IW geht aber von einer erheblichen Dunkelziffer aus.