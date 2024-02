Unzählige Baustellen hüllen die albanische Hauptstadt Tirana in Staub und Lärm. Überall wird gesägt, gebohrt und geschliffen. Großprojekte in öffentlich-privater Partnerschaft lassen die Stadt unaufhaltsam in die Höhe wachsen. Allein in unmittelbarer Nähe des Hauptplatzes sind zehn Hochhäuser geplant oder bereits im Bau. Die rege Bautätigkeit lässt auf einen wirtschaftlichen Aufschwung schließen, hat aber noch einen anderen Grund: Bauen ist in Albanien ein beliebtes Mittel zur Geldwäsche.