Auch in Mitteldeutschland verzeichneten die Gerichte einen Anstieg an Insolvenzanmeldungen. In Sachsen gingen in diesem Jahr 45 von 10.000 Firmen vor das Insolvenzgericht. Im Jahr zuvor lag die Quote noch bei 39 von 10.000 Unternehmen. In Sachsen-Anhalt kamen auf 10.000 Firmen sogar 55 Insolvenzen, sechs mehr als im Jahr davor.