Auch das Bodenpersonal der Lufthansa streikt bis Sonnabend. Die meisten Flüge nach Sachsen sind bis Freitag gestrichen. Wie ein Sprecher der Mitteldeutschen FlughafenAG sagte, fallen am Freitag am Flughafen in Dresden 14 Flüge aus. Betroffen seien Verbindungen von und nach München sowie Frankfurt. In Leipzig/Halle sind am Freitag ebenfalls 14 Flüge betroffen, einer davon von und nach Wien.



"Der reguläre Flugplan nach Streikende muss sich dann erst einpendeln", betonte der Sprecher der Flughafen AG. Sein Tipp: Passagiere sollten sich vor ihrem geplanten Abflug direkt bei ihrer Fluggesellschaft informieren.