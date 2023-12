Der mittel- und ostdeutsche Anbieter EnviaM, mit seinen nach eigenen Angaben rund 70.000 Wärmestrom-Kunden in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg, geht sogar mit den höchsten Preisen für diese Art von Heizstrom in das neue Jahr. Das zeigen Vergleiche auf den Portalen Check24 und Verivox für mehrere Standorte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Demnach liegen die Arbeitspreise für Wärmepumpen-Strom je nach Standort und bei einem Jahresverbrauch von 5.000 Kilowattstunden bei EnviaM über 30 Cent pro kWh, in Leipzig sogar bei 33,84 Cent/kWh.