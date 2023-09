Gegner einer Einbaupflicht argumentieren mit Bevormundung...

Für ihre Ablehnung einer gesetzlichen Einbaupflicht für klimafreundliche Heizungen haben die MDRfragt-Mitglieder ganz unterschiedliche Begründungen.

Manche finden ganz grundsätzlich: Das sei eine staatliche Bevormundung, die sie nicht wollen. Maik (45) aus dem Landkreis Zwickau gehört zu den Befragten, die das so sehen. Er meint: "Jeder soll doch selbst entscheiden, was er macht. Ob Öl oder Gas oder Holz oder Braunkohle oder Solar oder Wärmepumpe und so weiter."

...oder mit dem Preis

Andere, wie Manuela (62) aus dem Burgenlandkreis, haben eher die Kosten für die Umrüstung oder den Einbau einer klimafreundlichen Heizung im Blick. "Das kann man als Normalverdiener und als Eigenheimbesitzer nicht alles stemmen. Die Inflation lässt die Ersparnisse schrumpfen. Von was soll man solche Investitionen noch bezahlen?"

Auch MDRfragt-Mitglied Eckberg (67) aus Gera argumentiert mit dem Preis, aber aus einem anderen Hintergrund: "Dieses Gesetz ist absolut überflüssig. Durch die CO2-Bepreisung kann jeder für sich selbst entscheiden, wann er umsteigt."

Befürworter meinen, ohne Einbaupflicht wird das nichts

Unter den 28 Prozent, die eine Einbaupflicht in bestimmten Fällen für richtig halten, gibt es vor allem ein Argument: Ohne gesetzliche Vorgabe bewegt sich in Sachen klimafreundlicher Wärmeversorgung zu wenig.

Wenn wir nicht irgendwann mit 'Zwang' anfangen, wird's nie was. MDRfragt-Mitglied Anja (50), Dessau-Roßlau

"Um den Klimawandel effektiv zu bekämpfen und Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen, dürfen keine neuen Gas- und Ölheizungen eingebaut werden", argumentiert Leo (24) aus Dresden. Seine Begründung: Heizungen haben eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren, also dürfen sie zeitnah nicht mehr eingebaut werden, damit in zwei Jahrzehnten keine fossilen Brennstoffe mehr genutzt werden.

Und Anja (50) aus Dessau-Roßlau meint: "Wenn wir nicht irgendwann mit 'Zwang' anfangen, wird's nie was. Von allein werden die Menschen nicht in die richtige Richtung gehen."

Manche Befragte sind, wie Sabine (60) aus dem Landkreis Hildburghausen, hin- und hergerissen. "Ich habe schlicht und ergreifend das Geld nicht dafür", sagt sie mit Blick auf ihre eigene Situation und einen möglichen Umstieg auf eine klimafreundlichere Heizung. "Wir können noch nicht einmal die nötigen Renovierungen bezahlen." Deswegen begründet sie ihr Votum für eine Einbaupflicht in bestimmten Fällen mit "nur bei Neubauten".

Damit kommentiert Sabine wie viele Befragte, die eine Einbaupflicht von überwiegend mit Erneuerbaren betriebenen Heizungen in bestimmten Fällen sinnvoll finden. Fast alle meinen: Wenn es solche gesetzlichen Vorgaben gibt, dann für alle Neubauten. Im Entwurf für das Heizungsgesetz ist vorgesehen, dass klimafreundliche Heizungen erst einmal nur für neue Häuser in Neubaugebieten Pflicht werden soll. Diese Einschränkung hält nur rund jede und jeder siebte Befragte für sinnvoll.

Jeder Zehnte für generelle Umrüstungspflicht von Öl- und Gasheizung

Noch rund jede und jeder Dritte meint: Die Pflicht, auf klimafreundliche Alternativen umzusteigen, könnte auch greifen, wenn in Wohnhäusern die Heizung kaputt geht. Und jede und jeder Zehnte meint: Gas- und Ölheizungen gehören generell ausgewechselt.

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Sofern es ohne großen Aufwand möglich ist, eine Heizung einzubauen, die mit erneuerbaren Energien betrieben wird, sollte das auch so gemacht werden. MDRfragt-Mitglied Jasmin (24), Dresden

Für ein Drittel der Befragten, die gesetzliche Vorgaben zur Heizungsanlage nicht generell ablehnen, gehört es zur Abwägung, wie viel Umbau- und Sanierungsaufwand ein Umstieg von klassischer Öl- und Gasheizung auf eine Alternative mit Solar, Wärmepumpe und Co. mit sich bringen würde. So meint Jasmin (24) aus Dresden: "Sofern es ohne großen Aufwand möglich ist, eine Heizung einzubauen, die mit erneuerbaren Energien betrieben wird, sollte das auch so gemacht werden."

Und nicht nur Marco (40) aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge verweist darauf, dass die Voraussetzungen auch oft in der Stadt andere sind als auf dem Land: "Gerade im ländlichen Bereich gibt es in der Regel keine Fernwärme", argumentiert er.

Fernwärme gilt als eine wichtige Alternative beim Heizen. Im Osten sind mehr Wohnungen mit Fernwärme versorgt als in den Ländern der alten Bundesrepublik – vor allem größere Wohnblocks sind angeschlossen. Obwohl in Mitteldeutschland der Anteil von Haushalten mit Fernwärme höher ist, befürchten manche Vermieter und Immobilienbesitzer, dass das Heizungsgesetz den Osten stärker belastet.

Großteil lehnt aktuellen Plan fürs Heizungsgesetz ab

Der erste Entwurf des Heizungsgesetzes wurde nicht nur lange hitzig diskutiert, sondern auch an verschiedenen Stellen verändert.

Aus Sicht der MDRfragt-Gemeinschaft sind die Pläne dadurch nicht wirklich besser geworden: Nur ein kleiner Teil der Befragten (15 Prozent) findet, jetzt ist es besser als beim ersten Entwurf, rund die Hälfte (53 Prozent) meint: Der Vorstoß ist in etwa genauso schlecht wie im Frühjahr, manche (9 Prozent) finden ihn noch schlechter.

Alles in allem hält ein Großteil der Befragten den jetzt vorliegenden Gesetzentwurf für falsch. Weniger als jede und jeder Fünfte meint: Das geht eher in die richtige Richtung.

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Dabei gibt es für den kritischen Blick ganz unterschiedliche Gründe. Einige, die den neuen Vorstoß schlechter finden, kritisieren, er sei verwässert worden. "Nicht ausreichend. Der erste war besser", urteilt etwa Ben (20) aus Jena. "Ja, da hätte man noch an der einen oder anderen Stelle schrauben müssen, aber so wie es jetzt ist... Das bringt doch nichts."

Andere meinen, es wurde immer noch zu wenig berücksichtigt, wie unterschiedlich die Voraussetzungen für einen Wechsel auf klimafreundliche Wärme mitunter ist. So schreibt Marcus (25) aus dem Erzgebirgskreis: "Der Grundsatz ist in Ordnung", und zählt dann seine Aber-Fälle auf: Für viele Altbauten, Mehfamilienhäuser mit Etagenheizung, Häuser mit Sichtfassade oder Gebäude in stark bebauten Innenstädten würde der Umstieg mit so einem hohen Umbau- und Sanierungsbedarf einhergehen, dass es wirtschaftlicher wäre, abzureißen und neu zu bauen. "Das will dann aber auch niemand, weil klimatschnisch noch schlechter."

Warum muss immer alles zur Pflicht werden? MDRfragt-Mitglied Andrea (40), Altenburger Land

Mancher hält es einfach prinzipiell für den falschen Weg, den Umstieg vorzuschreiben statt an der Preisgestaltung für Energie etwas zu ändern. "Wärmepumpen sind technisch eine prima Sache", meint etwa Heinrich (36) aus dem Erzgebirgskreis. "Wenn der Strom dafür nicht unverschämt teuer wäre, bräuchte es kein Heizungsgesetz. Dann hätte jeder eine Wärmepumpe."

Und auch hier greift wieder das grundsätzliche Argument: Der Gesetzgeber sollte den Umstieg nicht vorschreiben: "Warum muss immer alles zur Pflicht werden?", fragt Andrea (40) aus dem Altenburger Land. "Mit erneuerbaren Energien heizen, ist schon klasse und kostengünstig. Aber technologisch und geologisch ist das nicht in jeder Region umsetzbar."

Mehr als 14.000 Befragte haben angegeben, dass sie in in einem Eigenheim leben und nicht zur Miete. Von ihnen wollten wir wissen, wie sie künftig heizen wollen und wie sie auf die geplanten Vorgaben reagieren. Für gut jede und jeden Sechsten gibt es erst einmal keinen größeren Anpassungsbedarf: Sie heizen nach eigenen Angaben schon überwiegend oder ausschließlich mit Erneuerbaren.

Bei allen anderen überwiegt eindeutig eine Strategie: Die meisten Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer wollen ihre bestehende Öl- und Gasheizung so lange nutzen, wie es nur irgendwie geht. Jede und jeder Dritte könnte sich noch umentscheiden, macht das aber davon abhängig, wie genau die staatliche Förderung für den Umstieg auf eine klimafreundliche Heizung aussieht.

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

"Wir haben dieses Jahr ein Haus mit Grundstück gekauft und die Gasheizung erneuert. Diese bleibt ganz lange bestehen", schreibt uns Steffi (33) aus dem Wartburgkreis. Und die 68 Jahre alte Elke aus Mittelsachsen kommentiert, sie habe bereits vor den Diskussionen zum neuen Heizungsgesetz eine 32 Jahre alte Gasheizung durch eine neue ersetzt. Deswegen käme für sie eine Umrüstung nicht infrage. "Ein Nachrüsten von Solar oder Wärmepumpe würde unsere Möglichkeiten der Finanzierung bei Weitem übersteigen und erscheint uns auch in unserem Alter als sinnlos."

Viele wollen erst einmal abwarten

Mehrere Befragte wollen auch deshalb erst einmal möglichst lange an ihrer bestehenden Öl- oder Gasheizung festhalten, weil ihnen Alternativen derzeit zu teuer oder zu unwägbar sind. "In welche Richtung die Zukunft geht, bleibt abzuwarten", formuliert es Vivia (40) aus dem Landkreis Stendal. "Ein Fernwärme-Anschluss wäre gegebenenfalls eine Option, für eine Wärmepumpe wäre wahrscheinlich viel Veränderung am Haus notwendig." Ob ihre Familie diese Umbauten in Angriff nehmen wolle, hänge von mehreren Faktoren ab, die noch abzuwarten seien.

Ich erzeuge genügend Solarstrom für eine Wärmepumpe. Wärmepumpen sind derzeit nicht zu bekommen beziehungsweise absurd teuer. MDRfragt-Mitglied René (52), Jerichower Land

"In dieser unsicheren Lage mache ich erstmal gar nichts!", fasst Oliver (39) aus dem Landkreis Meißen seine Taktik zusammen. "Für alte Häuser kann ich bisher kein überzeugendes Heizungskonzept erkennen, weder technisch noch im Preis-Leistungsverhältnis."

Und René (52) aus dem Jerichower Land schildert, er versuche seit zwei Jahren vergeblich, seine Heizung umzurüsten. "Ich erzeuge genügend Solarstrom für eine Wärmepumpe. Wärmepumpen sind derzeit nicht zu bekommen beziehungsweise absurd teuer."

Einfach, um meiner Tochter eine kostengünstige Zukunft zu ermöglichen. MDRfragt-Mitglied Fabian (32), Landkreis Hildburghausen