309 Mal wurde seit Einführung des Hinweisgeberschutzes die Möglichkeit genutzt, Hinweise zu mutmaßlichen Rechtsverstößen in Unternehmen, Behörden oder anderen Organisationen an die externe Whistleblowing-Meldestelle des Bundesamtes für Justiz zu richten (Stand: 30. November). Das ergab eine Anfrage der MDR-Wirtschaftsredaktion. 122 Hinweise davon seien anonym erfolgt. Meist habe es sich um mögliche Verstöße gegen das Strafrecht oder arbeitnehmerschützende Bußgeldtatbestände gehandelt, also beispielsweise Verletzungen von Vorschriften zum Gesundheitsschutz oder dem Schutz von Beschäftigtenrechten. Von den 309 Verfahren seien 19 abschließend bearbeitet worden. Dabei seien 16 der Meldungen nicht in den Geltungsbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes gefallen.

Erhält die externe Meldestelle einen Hinweis, prüft sie, ob die Meldung in den Anwendungsbereich des Gesetzes fällt. Trifft dies zu, kann sie zur Bearbeitung das betroffene Unternehmen kontaktieren. Sie kann aber auch den Hinweisgeber an andere verantwortliche Stellen verweisen oder das Verfahren aus Mangel an Beweisen abschließen. Falls angezeigt, kann sie es auch an eine andere zuständige Behörde zwecks weiterer Untersuchungen übergeben. So wurden bis zum 30. November 14 Verfahren zu eingegangenen Meldungen an Staatsanwaltschaften abgegeben.