Kommunale Verwaltungen sind gemeinhin Stellen, denen der Bürger vertraut. Korrektheit, Akribie, Hartnäckigkeit – das sind wichtige Eigenschaften für Mitarbeiter in Rathäusern und Gemeindeverwaltungen. Aber Menschen sind doch fehlbar.

In einer Dienstanweisung des Bürgermeisters von Arneburg-Goldbeck, René Schernikau, heißt es dazu: "Es soll Vertrauen bei Angestellten, Geschäftspartnern, Bürgern und der Öffentlichkeit schaffen und gegenüber den Bürgern die Einhaltung ethischer Grundsätze demonstrieren. Außerdem – und vor allem – sollen Missstände in der Verwaltung aufgedeckt werden."

Noch haben die Länder Zeit, es umzusetzen, auch in Sachsen-Anhalt hat das Gesetz noch nicht Fuß gefasst. Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck in der Altmark allerdings setzt dieses Gesetz ab dieser Woche innerhalb ihrer Verwaltung um. Bürgermeister René Schernikau hat die entsprechende Dienstanweisung zur Unterschrift auf seinem Tisch. Er war es auch, der die Einführung des Whistleblower-Schutzes in Arneburg-Goldbeck vorangetrieben hat.