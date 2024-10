Im Schnitt aller 27 EU-Länder stieg das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland Eurostat zufolge im dritten Quartal um 0,3 Prozent an. Besonders deutliche Zuwächse gab es in Irland (plus 2,0 Prozent), Litauen (plus 1,1 Prozent) und Spanien (plus 0,8 Prozent). Schlusslichter waren Ungarn (minus 0,7 Prozent), Lettland (minus 0,4 Prozent) und Schweden (minus 0,1 Prozent). Verglichen mit dem dritten Quartal 2023 wuchs das BIP in den 20 Ländern mit dem Euro wie auch in der gesamten EU um 0,9 Prozent, wie Eurostat weiter mitteilte.