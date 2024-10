Sachsen-Anhalts Finanzminister stellte zugleich klar: "Wir werden so nicht weitermachen können." Jedes Ressort sei jetzt noch einmal gefordert zu schauen, was es in den kommenden zwei Jahren bis zum Ende der Legislaturperiode tun könne. "Die Zahlen zeigen, dass die geplanten Einsparungen beim Personal in der Landesverwaltung notwendig sind." Die gegenwärtige Situation der öffentlichen Haushalte eröffne keine Spielräume für zusätzliche Ausgabenwünsche im Land. Der Haushaltsentwurf der Landesregierung sieht einen Einstellungsstopp in den Landesbehörden vor, durch den nach MDR-Informationen bis zu 700 Stellen wegfallen könnten. 180 Millionen Euro soll das einsparen.