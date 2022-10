Um 43 Euro könne das Wohngeld vereinzelt sinken, hat die Wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Caren Lay, berechnet. 187 Regionen und Städte werden in niedrigere Mietstufen eingeordnet. Die Mietstufen würden sich an den örtlichen Mietpreisen bemessen, erklärt Lay: "Das führt dazu, dass beispielsweise in Sachsen 44 Gemeinden zurückgestuft werden von der zweiten Mietstufe auf die niedrigste Mietstufe, weil sie eben im bundesweiten Vergleich nicht so viel Miete zahlen. Das ändert aber nichts daran, dass auch in diesen sächsischen Städten trotzdem auch die Kaltmiete gestiegen ist."