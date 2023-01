In Sachsen-Anhalt waren am Stichtag 365 und somit im Bundesvergleich am wenigsten wohnungslose Personen untergebracht. Thüringen folgt mit 940 Personen auf Platz fünf, Sachsen mit 1.665 auf Platz sieben. Innerhalb der Bundesländer finden sich die höchsten Zahlen in den Städten. In Dresden waren innerhalb des MDR-Gebiets am 31. Januar 2022 die meisten wohnungslosen Personen untergebracht. Es folgen Leipzig, Erfurt, Chemnitz und Jena.