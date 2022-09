Proteste Erneut Demos gegen Energiepreise

Erneut sind am Montag in Mitteldeutschland viele Menschen gegen die Energiepolitik auf die Straße gegangen. In Sachsen wurden die meisten Proteste von den als rechtsextrem eingestuften "Freien Sachsen" initiiert. Im thüringischen Bad Langensalza folgten rund 1.000 Menschen dem Aufruf des Bürgermeisters zum Protest. Auch in Sachsen-Anhalt demonstrierten Tausende. Gewerkschaften und Sozialverbände wollen sich vorerst nicht an den Demos beteiligen.