"Die Trennung von meinen Kindern und Enkeln ist nur schwer zu ertragen", schreibt Annegret Hartmann* aus Zella-Mehlis. Nur telefonieren und WhatsAPP-Videos würden nicht reichen. "Die Einstellung aller Kontakte - das macht einen dünnhäutig. Und zu sehen, wie sich andere darüber wegsetzen, das macht wütend und betroffen." Niemand wisse, wie lange der Zustand noch andauert oder ob er in Wellen wiederkommt. "Deshalb meine ich, sollten sich die Leute an die Kontaktsperre halten." In ihrem Leben habe sie eines gelernt: Wer seinen Geist fit halten möchte, müsse rausgehen, was tun. Sie weiß: "Dass es einem gut tut, wenn man was tut."

Kerstin Nowak hofft, dass die Corona-Pandemie bis Juni eingedämmt ist. Bildrechte: MDR/Kerstin Nowak

Kerstin Nowak aus Leipzig vermisst den Besuch bei ihren Eltern. Beide sind bereits älter als 80 Jahre und gehören damit zur Risikogruppe. "Meine Eltern wohnen in Sachsen-Anhalt und ich möchte da gerne mal hinfahren, was einkaufen, was besorgen." Sie sei verunsichert, dass jedes Bundesland die Ausgangssperren etwas anders handhabt. Hinzu kommt: Kerstin Nowak hat Angst, ihre Eltern mit einem Besuch zu gefährden. Persönlich leide sie nicht unter der Situation. Sie trete etwas kürzer, alles werde ein bisschen bewusster.



"Ich vertraue auch darauf, dass wir es im Juni geschafft haben, wenn sich jeder an die Regeln hält." Die 49-Jährige hält sich an die Fakten, blendet Mutmaßen aus, nutzt die Zeit, um den Kontakt zu Freunden zu pflegen und auch fürs Kind gibt es mehr Zeit. Und sie entdeckt gerade ganz neue Seiten an ihrem Sohn, der mit seinen Freunden weiter lernt. "Ich hätte nie vermutet, dass mein Kind das so diszipliniert angeht. Das finde ich sehr positiv." Sie selbst arbeitet in der Reisebranche, ist seit dem 18. März in Kurzarbeit.