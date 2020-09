Bulgarien: Schatten überm Sonnenstrand

Der Kutscher Dojtscho lebt mit seinem Pferdefuhrwerk von den Touristen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Arbeit in einer anderen Branche gibt es in der Region kaum. Dojtscho arbeitet seit 46 Jahren als Kutscher in einem Dorf in der Nähe der Schwarzmeerküste. Der Rentner muss dazu verdienen, um über die Runden zu kommen. Sein Vater war der erste Kutscher am Sonnenstrand.