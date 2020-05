"Wir kämpfen zurzeit nicht nur gegen das Virus, sondern auch gegen Menschen, die uns sehr in Stress versetzen", sagt die Krankenschwester Joanna (Name von der Red. geändert). Die junge Frau arbeitet seit gut zehn Jahren in einer Kleinstadt im Norden Polens, unweit von Danzig. Seit einiger Zeit werde sie außerhalb des Krankenhauses täglich verbal attackiert oder mit anderen unangenehmen Situationen konfrontiert. "Sie sollten ihr Kind nicht mehr in den Hort bringen", sagte der Erzieher ihres Sohnes zu ihr, andere Eltern hätten sich beschwert. Und als sie eines Tages von der Arbeit nach Hause kam, hätte eine Nachbarin die Behörden angerufen, damit diese das Treppenhaus desinfizieren. Auch Bekannte und Freunde meiden die junge Frau seit der Corona-Pandemie. Ihr Sohn, so die Krankenschwester, dürfe mit vielen Freunden nicht mehr spielen. Die Leute hätten Angst, sich zu mit Covid-19 zu infizieren.

Die polnische Krankenschwester Joanna (links im Bild) spricht nur mit uns, wenn ihr Gesicht nicht erkennbar ist. Sie hat Angst, noch mehr Mobbing ausgesetzt zu werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK