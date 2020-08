Lange galt in Prag: größer, doller, mehr. 2019 besuchten mehr als acht Millionen Touristen Prag. 6,5 Mal mehr als in der Hauptstadt Tschechiens leben. Kaum ein Prager lebte noch im Zentrum, denn die Wohnungen dort wurden vor allem als Ferienwohnungen vermietet.

Doch in Zeiten von Corona bleiben die ausländischen Gäste aus: Im Jahresvergleich haben fast 94 Prozent weniger Touristen im zweiten Quartal in Prag übernachtet. Die Tourismus-Branche in der tschechischen Hauptstadt verliert wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr etwa 2,5 Milliarden Euro und gleichzeitig 30 Tausend Arbeitsplätze, so die Agentur CzechTourism.

Wirtschaftliche Bruchlandung als Chance für einen anderen Tourismus?

Die Hotels stehen leer, die Stadtführer bekommen keine Aufträge und die Restaurants fallen in rote Zahlen. Das alles gefolgt von Bäckereien, Wäschereien, großen Gastrobetrieben, Wechselstuben oder Taxiunternehmen. Die Stadt möchte trotz der riesigen wirtschaftlichen Verluste nicht in die alten Zeiten zurück.

"Wir verstehen die aktuelle Situation als einen Schlussstrich und wollen nun eine andere Art von Touristen ansprechen. Der Anfang soll der lokale Tourismus sein", sagte Hana Třeštíková, für Tourismus verantwortliche Prager Stadtvertreterin, dem Onlineportal idnes.cz. Anstatt von ausländischen Gästen sollen durch die Prager Gassen nun Touristen aus Böhmen und Mähren schlendern. Anstatt von lauten, alkoholisierten Trinkgruppen sollen nun Ausländer kommen, die sich für das hiesige Kulturerbe interessieren.

Einheimische Prager freuen sich

Bis es soweit ist, freuen sich erstmal die Prager: Viele sind begeistert, dass sie ungestört über die Karlsbrücke laufen oder sogar Fahrrad fahren können. Teilweise kostet ein Mittagessen zehnmal weniger, für eine Dose Bier zahlt man statt vier Euro 40 Cent und am Altstätter Ring kann man sich nun in einer der 14.000 verlassenen Airbnb-Wohnungen nur für 400 Euro pro Monat einmieten. Außer begeisterten Selfies auf der Karlsbrücke betrifft die aktuelle Lage die Prager wenig, auch diejenigen, die sich spontan im Stadtzentrum eingemietet haben, sagen realistisch, es sei nur für eine beschränke Zeit, bis die Massen der Touristen wieder kommen. So sieht es in "normalen Zeiten" auf der Karlsbrücke aus: tausende Touristen und kein einfaches Durchkommen. Bildrechte: dpa

Ende vom Overtourismus?

Die Prager Stadtregierung wünscht sich für die Zukunft eine "Heilung des Tourismus in der Stadt". Sie möchte die Corona-Krise als Chance nutzen, um die Situation gerade zu rücken. Das Wort der letzten Jahre war der Overtourismus, also die riesige Anzahl der Touristen, die Prag nur als ein Ort des günstigen Alkohols und für wilde Partys genutzt haben. Diese haben oft in privaten Airbnb-Wohnungen im Zentrum übernachtet und die Nachtruhe der Einheimischen gestört.

Vorbild Berlin