Ab dem 21. Juni dürfen sich ausländische Touristinnen und Touristen über Lockerungen der Corona-Regeln in Tschechien freuen. Trotz eingestellter Grenzkontrollen war zuvor touristisches Reisen nämlich nicht möglich . Das schmerzte die Tourismus-Branche: 2020 schrumpfte die Zahl der Gäste aus dem Ausland auf ein Viertel zusammen. Kamen 2019 noch mehr als zwei Millionen deutsche Reisende, die den größten Anteil ausmachen, waren es 2020 nur noch 810.000 - ein Rückgang von mehr als 60 Prozent. Zu den Ersten, die damals zurückkamen, gehörten die Deutschen, sagt die Direktorin der Agentur CzechTourism in Deutschland Markéta Chaloupková: "Wir glauben, dass dies auch in diesem Jahr der Fall sein wird."

Viele der beliebten Sehenswürdigkeiten in Tschechien haben nur mit eingeschränkter Kapazität geöffnet oder andere Maßnahmen ergriffen, um das Sicherheitsgefühl zu steigern. "Desinfektionsmittel steht den Besuchern an der Kasse und bei den Toiletten zur Verfügung. In Innenbereichen muss jeder Maske tragen. Die Kapazität der Führungen wurde auf neun Besucher reduziert. Und wir haben eine Plastikbarriere an der Kasse angebracht, um den Kontakt zu verringern", erklärt Vojtěch Krátký, Sprecher vom Hospital Kukus, einem einzigartigen barocken Gebäudekomplex am Oberlauf der tschechischen Elbe. Ähnliches ist auch auf anderen Burgen und Schlössern zu erwarten.