Das 19 Meter hohe Lenindenkmal in Berlin wurde am 19. April 1970 feierlich enthüllt und erinnerte seitdem am gleichnamigen Platz an den Revolutionsführer. Die Enthüllungsrede hielt DDR-Staatschef Walter Ulbricht, auch der sowjetische Bildhauer und Schöpfer der Statue Nikolai Tomski war zum Ereignis anwesend. Bildrechte: IMAGO