Ilja Repin "Die Wolgatreidler". Das Original von 1873 ist im Russischen Museum in St. Petersburg zu sehen. Sperholz, Stoff, Schrauben, Muschel und Nadel geben die bedrückende Stimmung von Repins Meisterwerk wieder. Zentral für das Verständnis ist die Schraube in der Bildmitte, die als einzige den Kopf hebt, den Blick in die Ferne richtet und so inmitten des Elends und der Strapazen Hoffnung ausdrückt. Bildrechte: Facebook/Alexandr Chelpanov