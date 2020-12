Ein Leckerli für die Katze Bildrechte: Colourbox.de

Für streunende Katzen und Hunde ist es schwer, über den Winter zu kommen, weil sich weniger Fressbares als in den warmen Monaten findet. In Kiew ist das seit diesem Herbst ein wenig anders. Dort können sich die herrenlosen Haustiere nun mit Futter aus dem Automaten versorgen. Zahlen muss die Mahlzeit ein tierlieber Einwohner der ukrainischen Hauptstadt. Geld kostet das den Spender allerdings nicht. Der Futter-Automat verlangt Plastikflaschen. Pro eingeworfene Flasche füllt der Automat einen Futternapf aus Metall mit 20 Gramm Katzen- und Hundefutter. Wasser gibt es gratis. Und obwohl Katzen- und Hundefutter gemischt im Napf landet, wurden bislang keine Kämpfe zwischen Hunden und Katzen gemeldet. Die Tiere scheinen zu kooperieren. Morgens und abends wird der Futternapf gereinigt. Die Yapomoga-Box in Kiew: Plastikflaschen für Katzen- und Hundefutter Bildrechte: Denis Trubetskoy

Ersonnen und umgesetzt hat die Erfindung, die weltweit Aufmerksamkeit erregt, die ukrainische Wohltätigkeitsinitiative Yapomoga. Die Organisation ist seit Jahren online aktiv. Der Tierfutter-Recycling- Automat, die sogenannte Yapomoga-Box, ist ihr erstes analoges Projekt. Der ukrainische Unternehmer Rufat Raimow Bildrechte: Yapomoga | MDR

Tierwohl und Umweltschutz

In der Ukraine leben nach Angaben des internationalen Monitoringprojekts Animal.id mindestens 50.000 herrenlose Tiere. Allein in Kiew gibt es rund 3.500 Straßenhunde. Das neue Projekt von Yapomoga will Tierwohl nun mit Umweltschutz verbinden. Aus gutem Grund. Denn anders als in Deutschland, ist die Recyclingquote von Plastikabfällen in der Ukraine ausgesprochen gering. Dort ist seit Januar 2018 eine Mülltrennung zwar verpflichtend vorgeschrieben. De facto landen jedoch die meisten Abfälle in derselben Tonne. Separate Behälter für Plastik, Papier, Glas, Bio- und Restmüll wie in der Bundesrepublik gibt es hierzulande so gut wie nicht. Um das Thema Mülltrennung und Recycling kümmern sich fast ausschließlich NGOs. Realität in der Ukraine: Der meiste Plastikmüll landet noch immer in der Abfalltonne. Bildrechte: MDR/Denis Trubetskoy

350 Kilo Plastikmüll

Die Yapomoga-Box scheint ein gangbarer Weg zu sein, Plastikmüll in beachtlichen Größenordnungen zu sammeln und zu recyclen. Schon im ersten Monat steckten tierliebe Kiewer gut 350 Kilogramm Plastik in den ersten Tierfutter-Automaten. Für Rufat Raimow, dem Gründer des Yapomoga-Projektes, ein Überraschungserfolg: "Unsere Erwartungen wurden um ein Vielfaches übertroffen", freut sich der 30-jährige gebürtige Aserbaidschaner. Raimow, der am Kiewer Institut für Internationale Beziehungen studiert hat, leitet sein eigenes IT-Unternehmen und beschäftigt sich in der Initiative Yapomoga regelmäßig mit Wohltätigkeitsprojekten. Er gewinnt Banken und Geschäfte als Partner für die Online-Plattform. Sie schütten an die Nutzer umsatzbasierte Boni aus, die dann in verschiedene Hilfsprojekte, vor allem in Sachen Tierwohl, investiert werden können. Auf diese Weise wird auch das Hunde- und Katzenfutter für die Yapomoga-Box finanziert.