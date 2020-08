Urlaub in Polen und Tschechien - Die Ferienorte aus der Kindheit

Die Sommerferien dauerten früher scheinbar eine Ewigkeit - die Tage waren lang und erlebnisreich. In diesem Jahr urlauben viele Europäer im eigenen Land. Und auch unsere Ostblogger – Journalisten mit Innensicht – bleiben zu Hause. Sie nehmen uns mit auf eine Reise zu besonderen Zielen in Osteuropa – und auf eine Reise zu den Spuren ihrer Kindheit. Wie funktionierte und funktioniert Urlaub in Osteuropa? Gibt es Besonderheiten oder auch Gemeinsamkeiten zu deutschen Urlaubs-Sitten? In "Wo der Osten Urlaub macht" entdecken sie die osteuropäischen Urlaubsorte ihrer Kindheit neu und erzählen vom Heimaturlaub damals und heute.