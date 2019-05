Die Budapester Lebensmittelsicherheitsbehörde testete unter anderem Nutella des italienischen Herstellers Ferrero. In der Behördenstudie heißt es, die ungarische Probe sei nicht so weich und streichfähig wie die österreichische. Die Zeitung "FAZ" konfrontierte den Konzern mit dem Vorwurf. Der erklärte, er stelle seine Produkte in verschiedenen Produktionsstätten her, doch entspreche die Qualität überall denselben Standards. Bildrechte: imago