Gegen diese umstrittenen Beschlüsse lief eine breite Öffentlichkeit Sturm. Seit Herbst 2023 fanden nicht nur in den Metropolen Bratislava oder Košice, sondern auch in zahlreichen weiteren Städten des Landes große Protestkundgebungen statt, an denen Tausende Bürger teilnahmen. Einige der geplanten Änderungen im Strafrecht wurden mittlerweile vom slowakischen Verfassungsgericht gestoppt. Die Auflösung der Spezialstaatsanwaltschaft allerdings wurde von den Richtern nicht beanstandet und konnte somit in Kraft treten.

Laut dem Journalisten Vagovič deutet vieles darauf hin, dass sich die Regierung mit der Auflösung der unbequemen Spezialstaatsanwaltschaft nicht zufriedengeben wird: "Sie wird sicher versuchen, in die Gerichtsbarkeit einzugreifen, mindestens indem die Regierung versuchen wird, die Besetzung von Richterstellen zu beeinflussen (...), vielleicht sogar beim Verfassungsgericht ihre Vorstellungen unterzubringen," so Vagovič. Bildrechte: IMAGO/CTK Photo

Letzteres scheint bereits eingetreten zu sein. Premier Fico hat den Vorsitzenden des Verfassungsgerichts, Ivan Fiačan, unlängst dazu aufgefordert, sein Amt niederzulegen. Grund ist die Entscheidung der Verfassungsrichter, Teile der umstrittenen Reform des Strafgesetzbuches zu stoppen. Die Richter hätten, so der Vorwurf des Regierungschefs, ihren Entschluss in dieser Angelegenheit zunächst den Medien zugespielt und erst dann öffentlich gemacht.

In dieser Atmosphäre findet am 23. März die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in der Slowakei statt. Amtsinhaberin Zuzana Čaputová erklärte bereits im vergangenen Jahr, sich nicht mehr um eine zweite Amtszeit bewerben zu wollen. Insgesamt zehn Kandidaten buhlen um ihre Nachfolge. Umfragen zufolge werden der jetzige Parlamentspräsident und frühere Regierungschef Peter Pellegrini und Ex-Außenminister Ivan Korčok das Rennen unter sich ausmachen.

Der Sozialdemokrat Pellegrini, der inoffiziell von der Regierung unterstützt wird, hat wohl das etwas größere Wählerpotenzial als sein bürgerlich-konservativer Opponent und gilt somit als Favorit für die zu erwartende Stichwahl am 6. April. Pellegrini unterstützt im Großen und Ganzen die Linie von Premier Fico in Bezug auf den Ukraine-Krieg und spricht von der Notwendigkeit, beide Kriegsparteien an den Verhandlungstisch zu bringen. Korčok hingegen vertritt die Haltung, die Ukraine müsse alles bekommen, was sie verlange, da sie auch für den Westen kämpfen würde.

Der slowakische Politikwissenschaftler Radoslav Štefančík ist allerdings der Meinung, dass das Rennen noch lange nicht gelaufen ist: "Ivan Korčok hat als zweitplatzierter Kandidat immer noch eine Chance. Das war schon bei den vorangegangenen Präsidentschaftswahlen zu beobachten, wo sich zeigte, dass bürgerliche Kandidaten eine Chance hatten, obwohl sie vielleicht am Anfang in einer Außenseiterrolle waren." Bildrechte: IMAGO/SOPA Images

Entscheidend bei der Stichwahl wird das Verhalten der im ersten Wahlgang unterlegenen Bewerber sein. Sollten einige von ihnen ihren Wählern keine Wahlempfehlung geben, könnten diese auch durch eine Stimmenthaltung den Wahlausgang indirekt beeinflussen, glaubt Štefančík. Das könnte insbesondere auf die Unterstützer des in den Umfragen Drittplatzierten, des prorussischen früheren Chefs des Obersten Gerichts Štefan Harabin, zutreffen.

Außerdem stellt sich laut Štefančík für die Wähler noch eine andere grundlegende Frage: "Soll der neue Präsident mit der Regierung in Einklang sein und sie somit auch das wichtigste Amt im Staat in den Händen halten oder wird der Inhaber des Präsidentenamtes zu einem Gegenspieler des Premierministers?" Der Politikwissenschaftler weist darauf hin, dass das Staatsoberhaupt trotz seiner geringen Vollmachten durch die Direktwahl über eine sehr hohe Legitimation verfügt.