Von der heutigen Entscheidung des Gerichts hängt in weiten Teilen ab, wie die politische Konstellation in Russland für die kommenden Monate, vielleicht sogar Jahre aussehen wird. Im Herbst stehen in Russland Parlamentswahlen an. Die Umfragewerte der Partei der Macht, "Einiges Russland", sind im Keller. Nach Zahlen des unabhängigen "Levada-Institut" würden derzeit nur noch 43 Prozent der Russen für die Kremlpartei stimmen, rund zehn Prozentpunkte weniger als bei der Wahl 2016. Schon bei Regionalwahlen in Moskau 2019 und in Sibirien 2020 haben von Nawalny unterstütze Politiker etliche Kandidaten von "Einiges Russland" im Kampf um Direktmandate schlagen oder zumindest in Bedrängnis bringen können.