Wie das Paneuropäische Picknick in Ungarn den Mauerfall einleitete

Flüchtlingswelle aus der DDR

Die Folgen der stückchenweisen Öffnung Ungarns konnte man an der Grenze nahe Sopron bereits sehen, erzählt Márta Pió, die damals für das ungarische Staatsfernsehen berichtete. "Ab Spätfrühling haben wir immer mehr DDR-Bürger gesehen, die in ihren Autos oder in den umliegenden Campingplätzen ausharrten. Irgendwann waren dann nur noch die leeren Autos da."

Pió, ihr Fernsehteam und ein Fotograf siedelten in diesem Sommer quasi ins Grenzgebiet um, um jeden Tag über die Ereignisse berichten zu können. "Das war möglich, weil wir kurz zuvor einen neuen Nachrichtenchef bekommen hatten, der richtige News machen wollte", sagt die Journalistin.

Vor Ort trafen sie auf hunderte verzweifelter DDR-Bürger, die unbedingt ausreisen wollten. "Ich habe noch nie in meinem Leben so eine unglaubliche Entschlossenheit und Freiheitswunsch erlebt”, so Márta Pió. Nach einer Weile hätten sich die Flüchtlinge aber nicht mehr interviewen lassen, aus Angst vor Repressionen durch die Stasi gegenüber ihren daheimgebliebenen Familien.

Durchbruch mit Vorwarnungen

Derweil hatten die Organisatoren für den Picknick-Tag am 19. August 1989 die Genehmigung erhalten, das Grenztor für drei Stunden zu öffnen, damit Ungarn und Österreicher sich gegenseitig besuchen konnten. Zuvor hatten László Magas und seine Mitstreiter zweisprachige Handzettel mit einer Karte der Umgebung verteilt. "Dann erfuhren wir, dass auch Flüchtlinge die Flyer gesehen hatten", erzählte Magas. "Verdächtig war auch, dass ein ARD-Team schon drei Tage vor dem Volksfest auf österreichischer Seite Stellung bezog."

Ungarische Grenzer öffnen am 19. August 1989 nahe Sopron das Tor zu Österreich. Bildrechte: dpa Am Nachmittag des Festes kam László Magas an das Tor, wo bereits hunderte DDR-Flüchtlinge durchgebrochen waren. "Es war eine euphorische Masse an Menschen", erinnert er sich an den Anblick. "Es war ein unglaubliches Glück, dass die ungarischen Grenzwächter nicht versucht haben, die Masse zu stoppen, sondern einfach alle durchgelassen haben.”

Auch Márta Pió war an diesem Tag da und erinnert sich noch genau an eine Szene: “Ein kleines Kind stolperte. Seine Mutter war schon auf der österreichischen Seite, das Kind auf der ungarischen. Ein ungarischer Grenzer hat das Kind hochgehoben und der Mutter gegeben. Diese Geste beinhaltet für mich alles, was dieser Tag und das Picknick bedeuteten."

Sowjetische Reaktion getestet

Der damalige ungarische Ministerpräsident Miklós Németh gab später zu, dass man das Paneuropäische Picknicks erlaubte hatte, um zu testen, wie die Sowjetführung reagieren würde. Die 80.000 sowjetischen Soldaten in Ungarn griffen jedoch nicht ein. Auch zum Vorteil von László Magas: "Am 20. Jahrestag habe ich den früheren Staatsminister gefragt, was passiert wäre, wenn die Sowjets anders reagiert hätten? Würden wir jetzt im Gefängnis sitzen? Er hat mich umarmt und schmunzelnd gesagt: 'Nein, nein. Ihr hättet wahrscheinlich weniger als 20 Jahre bekommen.'"