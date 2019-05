Das Thema Pädophilie wird bereits seit einigen Monaten – auch angestoßen durch den Spielfilm "Klerus " – in der polnischen Öffentlichkeit diskutiert. Im März veröffentlichte die Kirche außerdem eine Studie zu Missbrauch in den eigenen Reihen . Kritiker bezweifeln aber, dass es einen breiten Aufklärungswillen gibt, obwohl das seit einigen Jahren ein zentrales Anliegen von Papst Franziskus ist. Der offizielle Botschafter des Papstes in Polen, Erzbischof Wojciech Polak, versprach als Reaktion auf den Film bessere Aufklärung und Ahndung. „Schmerz und Scham“ habe der Film in ihm ausgelöst habe. Er bat die Opfer um Vergebung. Andere Bischöfe und Geistliche kritisierten den Film als tendenziös und streiten die Taten ab.

Pädophilie wird, angestoßen durch die Doku, Thema in der Politik bleiben. Zumindest bis am 26. Mai ein neues EU-Parlament gewählt ist. Ob jedoch auch die katholische Kirche in Polen tatsächlich die Opfer ernst nimmt und nicht weiterhin Verbrechen in den eigenen Reihen durch ihre Strukturen deckt, ist fraglich. Die Journalistin Katarzyna Janowska schreibt auf dem Nachrichtenportal onet.pl, dass Tomasz Sekielski bewiesen habe, was der Spielfim "Klerus" bereits gezeigt habe: "Die polnische Kirche handelt wie die Mafia. Hierarchien haben jahrelang pädophile Priester versteckt. Und das bedeutet Mitschuld an den Verbrechen."