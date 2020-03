24 März: Russlands Präsident Putin wird vom Chefarzt des Städtischen Klinikums Nr. 40, Denis Protsenko, in der Klinik empfang. Bildrechte: imago images/ZUMA Wire

Nun reagiert auch Russland entschiedener auf die Ausbreitung des Corona-Virus. Am Mittwoch wandte sich Präsident Wladimir Putin an die Bevölkerung. "Dank vorsorglich getroffener Maßnahmen gelingt es uns im Großen und Ganzen noch, die großflächige Verbreitung der Krankheit zu verhindern. Doch wir alle müssen verstehen, dass Russland schon allein wegen seiner geographischen Lage sich nicht gänzlich von der Gefahr abgrenzen kann." Er bedankte sich bei den Medizinern des Landes für ihren Einsatz und bat die Bevölkerung darum, sich an die Empfehlungen zur Virusvorsorge zu halten.

Alles im Griff: Russlands Präsident Putin im Schutzanzug bei seinem Besuch im Novomoskowsky-Mehrzweck-Medizinzentrum für Patienten, die unter Corona-Verdacht stehen. Bildrechte: imago images/ITAR-TASS

Volksabstimmung abgesagt

Im ersten programmatischen Punkt seiner Rede, kam Putin dann auch gleich zum Wichtigsten: Er verschob auf unbestimmte Zeit die Abstimmung über die Verfassungsänderungen – sein zentrales politisches Projekt für das Jahr 2020. Denn nach 20 Jahren an der Macht scheint sich in der russischen Bevölkerung eine gewisse Müdigkeit breit zu machen. Einer Umfrage des unabhängigen Lewada-Zentrums zufolge haben im Februar dieses Jahres nur 35 Prozent der Russen ihrem Präsidenten das Vertrauen ausgesprochen. Im Vergleich zu 2017 ist es fast um die Hälfte geringer.

Als Antwort auf diesen Trend waren die Verfassungsänderungen gedacht, die Putin Mitte Januar angekündigt hatte und die darauf gerichtet sind, seinen Machterhalt zu sichern. Doch die Corona-Pandemie hat auch den russischen Präsidenten gezwungen, langfristige Pläne zu ändern und "auf Sicht" zu regieren.

Corona-Virus und der "ewige Putin"

Dabei hat Putin die Chancen erkannt, die ihm das Virus im politischen Feld zunächst bot. Am 10. März hat die Abgeordnete der Partei Einiges Russland Valentina Tereschkowa in der Staatsduma vorgeschlagen, mit der Annahme der Verfassungsänderungen auch eine rechtliche Annullierung aller bisherigen Präsidentschaften Putins zu beschließen. Da war Corona längst mit voller Wucht in Europa angekommen und wurde auch in Russland zunehmend thematisiert. Der Vorschlag wurde umgehend vom Präsidenten und Parlament akzeptiert, frei nach Putins Motto "Wir haben keine Zeit zu verlieren!" Und während unabhängige Politologen noch von einem improvisierten Verfassungsumsturz vor dem Corona-Hintergrund sprachen, wurde das Datum für eine Volksabstimmung über den "ewigen Putin" auf den 22. April festgelegt. Und es schien als wolle Putin dem Virus zum Trotz daran festhalten oder zumindest eine Entscheidung darüber so weit wie möglich hinauszögern.

Nun also die Absage. Da war die Zahl registrierter Corona-Fälle in Russland von 495 am Dienstag bereits bis auf 658 am Mittwoch gestiegen. Dabei zeigt die tägliche Zunahme neuer Fälle die gleiche Dynamik wie in Europa. Sie verdoppeln sich alle 2,5 Tage. Bei einer solchen Entwicklung käme der Höhepunkt der Epidemie etwa auf Mitte April. "Wie ich bereits sagte, unsere absoluten Prioritäten sind die Gesundheit, das Leben und die Sicherheit der Menschen", sagte Putin bei seiner Rede.

Die Strategie der "Herdenimmunität"

Dabei agierte Russland bislang eher nach britischem Vorbild. Am Montag noch appellierte der Moskauer Bürgermeistermeister Sergej Sobjanin bei einer Ansprache vor allem an die ältere Bevölkerung, zu Hause zu bleiben. Für die Jüngeren dagegen gab es praktisch keine Beschränkungen. Zwar waren Massenveranstaltungen ab 5.000 Menschen verboten, doch bis Dienstag hatten Clubs und Cafés landesweit geöffnet. Es ging offenbar darum eine so genannte Herdenimmunität aufzubauen. Also die Älteren zu isolieren, während die Jüngeren sich anstecken und nach einem milden Krankheitsverlauf eine Immunität entwickeln sollten. Doch die Folgen einer solchen Strategie sind aktuell in Großbritannien sehr anschaulich zu beobachten. Am 24. März wurden dort 400 Todesfälle bei 8.000 bestätigten Infektionen registriert. Die Regierung des Premierministers Boris Johnson hat mittlerweile eine Kehrtwende vollzogen und führt das Land in eine umfassende Quarantäne. Moskaus Bürgermeistermeister Sergej Sobjanin Bildrechte: imago images/Russian Look

Ein Fest auf fremde Kosten

In Putins jüngster Rede war von solchen Maßnahmen allerdings nichts zu hören. Stattdessen gibt es eine Woche bezahlter Ferien für alle. "Im Moment ist es äußerst wichtig, die schnelle Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Deswegen erkläre ich die nächste Woche für arbeitsfrei. Bei vollen Bezügen." Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs, medizinische Einrichtungen, ÖPNV und Behörden. Wie diese Maßnahme finanziert werden soll, erwähnt er dabei nicht.