Wenn in der serbischen Öffentlichkeit die Frage nach der Rolle des Vaters des Innenministers im umstrittenen internationalen Waffenhandel gestellt wird, bekommt man etwas über den "Tycoon Djilas" zu hören. Wenn enorme Verluste, fragwürdige Geschäfte und geheim gehaltene Verträge des staatlichen Telekommunikationsunternehmens Telekom Srbija oder der staatlichen Fluggesellschaft Air Serbia auffliegen, serviert das Regime die Geschichte von "Dragan Djilas, dem größten Kriminellen im Land". Wenn die Universitätskommission die Dissertation des Finanzministers als ein Plagiat qualifiziert, heißt es, "Djilas hat die Kommission bestochen". Wenn über 3.000 Ärzte den Rücktritt des Coronavirus-Krisenstabs in Serbien fordern, soll der "Dieb" Djilas dahinter stecken. Wenn Bürger auf der Straße gegen das autokratische Regime demonstrieren, ist von den "Aktivisten von Djilas" die Rede, "der wieder mit Gewalt an die Macht kommen will, nur um Serbien wie früher ausplündern zu können".