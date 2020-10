Das ungarische Hochschulgesetz verletzt EU-Grundrechte wie die akademische Freiheit. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Dienstag in Luxemburg entschieden. Das Gesetz der rechtsnationalen Regierung in Budapest sieht vor, dass ausländische Universitäten auch in ihrem Heimatland lehren müssen. Außerdem muss der Betrieb von Ungarn vertraglich mit dem Heimatland vereinbart sein.