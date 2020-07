Grund dafür waren veränderte Eigentümerstrukturen und damit einhergehende Pläne zur Umstrukturierung. So gab es offenbar Pläne, die Erstellung redaktioneller Inhalte teilweise an externe Firmen outzusourcen, auch, so der Verdacht, um eine regierungsfreundliche Berichterstattung zu erreichen – ein massiver Eingriff in die Arbeit der Redaktion.