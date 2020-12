Wenn ein Impfstoff einsatzbereit ist, sollen bestimmte Bevölkerungsgruppen besonders schnell geimpft werden. Das empfiehlt die Ständige Impfkommission gemeinsam mit dem Deutschen Ethikrat und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Und so will es auch die Bundesregierung in einer Verordnung regeln. Mehr als drei Viertel der "MDRfragt"-Teilnehmer stimmt diesem Vorgehen zu. 12 Prozent lehnen eine Priorisierung ab.

Es ist davon auszugehen, dass der Impfstoff in der ersten Zeit nach Markteinführung nicht für alle priorisierten Personengruppen reichen wird und auch innerhalb dieser eine Reihenfolge notwendig sein wird. Wenn es nach den Teilnehmern von "MDRfragt" geht, sollten zuerst medizinisches Personal und Pflegekräfte - auch in Altenheimen - geimpft werden (54%). Danach folgt mit Abstand die Gruppe der Älteren und der Menschen mit Vorerkrankungen (18%). Dann sollen Mitarbeitende in wichtigen Bereichen der Daseinsvorsorge wie in Gesundheitsämtern, der Polizei und an Schulen sowie Kindertagesstätten (12%) an die Reihe kommen.