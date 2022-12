Gegen den Fachkräftemangel Gardelegen vergibt erstes Stipendium an angehende Zahnärztin

Mehr als die Hälfte aller Zahnärzte in Gardelegen geht in den kommenden Jahren in den Ruhestand. Gegen den erwarteten Mangel an Zahnärzten helfen soll ein Stipendium, das angehende Zahnmediziner nach Sachsen-Anhalt bringt. Jetzt hat die Stadt Gardelegen ihre erste Stipendiatin offiziell ernannt.