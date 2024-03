In Thüringen hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) den Entzug einer Waffenerlaubnis für ein AfD-Mitglied im Februar widerrufen . Nach Angaben der Richter ist zwar nachweisbar, dass der AfD-Landesverband Positionen vertritt, die der Verfassung entgegenstehen. Der Entzug der Waffenerlaubnis durch die Behörden sei aber nicht ausreichend begründet.

In Sachsen-Anhalt ist diese Entwicklung nicht ganz neu. Die Waffenbehörde der Polizeiinspektion Magdeburg hatte im Sommer 2022 fünf ​​Widerrufsverfahren gegen Mitglieder der AfD und ihrer Jugendorganisation, der Jungen Alternative, eingeleitet. Das Verwaltungsgericht in Magdeburg hatte vor rund einem Jahr aber beschlossen, eine Mitgliedschaft in der AfD reiche nicht aus, um die Waffenbesitzkarte entzogen zu bekommen. Der AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt war allerdings erst einige Monate später vom Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft worden.