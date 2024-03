Zum Parteitag kamen auch der Chef der Bundes-AfD, Tino Chrupalla, sowie der AfD-Spitzenkandidat zur Europawahl, Maximilian Krah. Beide wiederholten in ihren Reden die AfD-Positionen zum Krieg in der Ukraine. Währenddessen demonstrierten vor dem Amo Kulturhaus, in dem sich die AfD-Mitglieder trafen, rund 50 Menschen gegen Rechtsextremismus und die Alternative für Deutschland.

Änderungen des Landesverfassungsschutzes

Die AfD empfand sich auf ihrem Landesparteitag in Magdeburg am Sonntag als Kämpferin für Wahrheit und Freiheit – und sah sich als Opfer des Verfassungsschutzes von Sachsen-Anhalt. Dieser stuft die gesamte Landes-AfD seit dem vergangenen Jahr als eine "gesichert rechtsextremistische Bestrebung" ein. Die Partei glaubt hingegen, es werde damit die "patriotische Opposition" bekämpft. So steht es im Leitantrag, mit dem sie den Landesverfassungsschutz grundlegend verändern möchte.

AfD-Landesverband laut Verfassungsschutz rechtsextremistisch Seit November 2023 stuft der Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt den AfD-Landesverband als "gesichert rechtsextremistische Bestrebung" ein. Damit sind die Hürden für das Abhören von Telefonaten und den Einsatz von V-Leuten geringer. Bereits seit Januar 2021 hatte der Verfassungsschutz die Partei als Verdachtsfall beobachtet.

Die konkreten Änderungspläne stellte der AfD-Landesvorsitzende Martin Reichardt auf dem Parteitag vor. Demnach soll der Verfassungsschutz in Landesgeheimdienst umbenannt werden, Verfassungsschutzberichte soll es nicht mehr geben und der Schwerpunkt soll auf der Abwehr von Spionage und Terrorismus liegen. Beobachtungen politischer Akteure soll es erst geben, wenn diese Rechtsverstöße planen, billigen oder zur Erreichung ihrer Ziele in Kauf nehmen, wie es im Antrag heißt.